ASSE : un cadre de Dall'Oglio avertit déjà l'AJ Auxerre

Tous les points sont important lors de ce sprint final en Ligue 2. Et l'ASSE, qui reste sur trois victoires et un match nul, sait bien que la victoire est impérative samedi prochain face au leader, l'AJ Auxerre.

Un match qui devrait se jouer dans un stade bien rempli à Geoffroy-Guichard. Poussés par leurs supporters, les Verts tenteront donc de poursuivre leur remontée au classement. Dylan Chambost, le milieu de terrain, n'imagine pas autre chose. "Le PFC ? On a quand même su rester costauds, je pense qu’il faut se contenter de ce match nul. Ce n’est jamais une partie de plaisir de jouer sur un terrain dans cet état, mais on a mis l’état d’esprit qu’il fallait dans ces conditions. Maintenant, un gros match arrive. On sait qu’il y aura du monde au stade. Il faudra tout faire pour gagner à la maison devant nos supporters."

