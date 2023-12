ASSE : un cadre des Verts zappe les supporters après Guingamp

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

L'attitude pose problème. Révélée par le site Peuple Vert, hier mercredi. L'attaquant de l'ASSE, Gaëtan Charbonnier, déjà transparent depuis quelques matches et notamment contre Guingamp, n’est pas allé saluer les supporters des Verts au coup de sifflet final contre Guingamp. Ce qu'il n'avait pas fait, non plus, lors de la défaite sur le terrain d'Amiens selon nos confrères.

Ras le bol général

Prolongé l'été dernier, Gaëtan Charbonnier a été victime il y a quelques mois d'une grave blessure (ligaments croisés) et tarde à retrouver son véritable niveau.

⚽️ ASSE : coup de théâtre pour le futur coach, deux nouveaux favoris se dégagent ! #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/3TGIxiLR0I — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 7, 2023

Podcast Men's Up Life