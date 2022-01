ASSE : un candidat au rachat sort du silence !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Une mise au point. Qui a le mérite d'exister à défaut de donner de plus amples informations pour la suite. Olivier Markarian, sponsor bien connu de l'ASSE depuis de nombreuses années, et qui s'est déclaré candidat au rachat du club, est sorti de sa réserve il y a quelques minutes.

Et ce au travers d'un tweet. Appelant notamment les amoureux des Verts à rester "unis et solidaires pour permettre de sauver sa place en Ligue 1." Pas davantage d'informations sur une nouvelle offre destinée à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. "Je respecte trop l'institution pour en dévoiler plus pour l'instant."

Fidélité et soutien à notre maillot. pic.twitter.com/vkuhi08wQc — Markarian Olivier (@Olivi1Markarian) January 24, 2022