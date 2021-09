ASSE : un carton spectaculaire s’annonce à Montpellier

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Claude Puel a intérêt de bien travailler tout l’aspect tactique du prochain match de l’ASSE. Ce sera dimanche à Montpellier lors de la 5e journée de L1 (13h). À la Mosson, l’entraîneur des Verts peut en effet déjà s’attendre à une pluie de buts !

Comme le rappelle L’Équipe, les matches du MHSC sont ceux qui ont généré le plus de buts (marqués et encaissés) cette saison (4,5 par match). Pour mémoire, le club héraultais a démarré sa saison par une défaite (3-2) contre l'OM puis fait un nul spectaculaire à Reims (3-3). Les Pailladins ont ensuite battu le FC Lorient (3-1) avant de tomber à Lille (1-2).

Le MHSC, plus mauvaise défense de L1

Avec ce début de saison très riche, le futur adversaire de l’ASSE est la deuxième meilleure attaque de L1 mais Poteaux Carrés a remarqué que cinq de ses neuf buts ont été inscrits par un redoutable duo que les Verts n'auront pas à défier à la Mosson (Delort est parti à Nice, Laborde à Rennes).

Autre point crucial à prendre en compte pour Puel : le MHSC a la plus mauvaise défense de L1 (9 pions concédés) et deux joueurs (Junior Sambia et Florent Mollet) seront suspendus dimanche prochain. Les Verts semblent donc avoir toutes leurs chances de ramener un résultat positif.

La une du journal L'Équipe du 05 septembre.



🗞 Le journal > https://t.co/jOBa0rUF1Z pic.twitter.com/Q7jwKYsY3p — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2021