ASSE : un champ de patates pour les Verts ce soir à Niort ?

Laurent Batlles est arrivé à Saint-Etienne l'été dernier avec l'étiquette d'entraîneur prônant un jeu léché. Les six premiers mois n'ont pas vraiment confirmé cette réputation mais peut-être est-ce la faute du traumatisme lié à la relégation ou au fait que ses joueurs avaient besoin de temps pour digérer ses consignes. Et que maintenant, c'est fait. Le souci, c'est que ce soir, la pelouse du stade René-Gaillard de Niort devrait être très abîmée.

En effet, le passage de la tempête Gérard, qui a placé 24 départements en vigilance orange, dont celui des Deux-Sèvres, était craint par l'entraîneur des Chamois, Rui Almeida : "La météo très pluvieuse du début d’année n’a pas ménagé les terrains de football. Le passage de la tempête Gérard dans la nuit de dimanche à lundi n’augure guère de conditions idéales pour réception des Verts ? Le terrain à René-Gaillard n'est pas en très bon état mais il sera le même pour les deux équipes, nous aurons le même problème. Ce n’est sans doute pas le meilleur terrain de Ligue 2. Mais cela ne change pas grand-chose. On doit faire en sorte de s’adapter, et mieux que l’adversaire qui connaît moins le terrain". Un souci de plus pour les Verts...