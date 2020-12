ASSE : un chat noir (autre que Diony) présent vendredi contre le SCO ?

Tous les supporters de football redoutent le syndrome de l'ex. Celui consiste en une performance grandiose voire un but d'un joueur passé par le club et qui n'y a pas réussi. Dans le cas du match de vendredi entre l'ASSE et le SCO d'Angers, les fans des Verts ont ainsi toutes les raisons de croire que Loïs Diony va réaliser un festival. Plus gros transfert de l'histoire du club forézien en 2017, l'attaquant a été un flop monumental. Il jure être partie sans rancune mais on imagine qu'il ne se privera pas de marquer à Geoffroy-Guichard s'il en a l'occasion.

Il porte aussi la poisse au SCO

Mais le syndrome de l'ex n'est pas la seule chose que les Verts doivent redouter vendredi soir. Il y a également l'arbitre ! En effet, Jérôme Miguelgorry est du genre chat noir à chaque fois qu'il croise le plus titré des clubs français. Comme le rappel En Vert et Contre Tous, il a dirigé à cinq reprises l'ASSE pour un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites. Les choses avaient pourtant bien commencé avec un 3-0 contre Montpellier le 19 mars 2016. Puis il y a eu deux nuls et enfin deux défaites.

La bonne nouvelle pour Claude Puel et ses hommes, c'est que le préposé au sifflet est également un chat noir pour le SCO. Il a officié lors de neuf matches des Angevins et n'a jamais assisté à une victoire (3 nuls, 6 défaites). Du coup, vu qu'il porte la poisse à tout le monde, les Verts peuvent s'attendre à un troisième score de parité d'affilée après Lille (1-1) et Dijon (0-0)…