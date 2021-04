ASSE : un choix fort de Puel en plus de Green à Nîmes ?

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

La poisse semble coller à l’ASSE cette saison. Engagée dans une opération maintien des plus périlleuses, les Verts doivent aussi composer avec une dose de malchance rarement vue à ce stade de la saison.

À Nîmes, Claude Puel va ainsi devoir titulariser le jeune Etienne Green du fait de la blessure de Jessy Moulin survenue dans la semaine et de celle de son remplaçant Stefan Bajic contre l’AS Monaco avant la trêve (0-4). « Puel n’a pas jugé utile d’annoncer leur forfait lors de son point presse d’avant-veille de match », fustige L’Équipe ce dimanche.

Abi préféré à Hamouma dans le onze de l'ASSE ?

Le quotidien sportif fait en outre savoir que l’attaque des Verts devrait s’articuler autour de... Wahbi Khazri et Charles Abi dans un 4-4-2 à plat. Il pourrait ainsi s’agir d’un choix fort dans la mesure où Romain Hamouma est apte et trépigne d’impatience depuis sa blessure contractée le mois dernier et qu’Abi semble plus décisif dans le rôle de supersub. À confirmer sur le coup des 16h.