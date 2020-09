ASSE : Un chouchou de Puel s'ouvre de nouveaux horizons

But ! : Mahdi, comment abordez-vous cette série ?

Mahdi CAMARA : Le rythme est un peu spécial cette saison. Il y a eu le report de la première journée à Marseille et il a fallu attendre quinze jours entre Lorient et Strasbourg. Maintenant, ça s'enchaîne. Mais je ne m'inquiète pas. On est bien préparés. On a un bon staff. Il fait tout pour qu'on soit bien physiquement.

Votre but contre Strasbourg a dû vous faire plaisir...

Ça fait super plaisir. Ce n'était pas le plus dur mais j'ai été opportuniste. J'ai vu Denis Bouanga qui allait au bout de son action et je me suis dit pourquoi pas ! On n'a pas lâché après. Cette victoire fait du bien. On sent une équipe soudée. Tout le monde se bat pour les autres et c'est ça le plus important.

Marseille, ce sera spécial pour vous ?

Oui. Je suis de là-bas, de Martigues. Il y aura ma famille, mes amis. C'est un match particulier pour moi.

Vous avez déjà joué au Vélodrome ?

Non. J'y suis allé. Mais à chaque fois je suis resté sur le banc ou en tribunes.

« Cette année, je vais essayer de passer un palier. J’espère encore monter en puissance »

Ces derniers matches, vous avez joué aux côtés d'Yvan Neyou. Qu'avez-vous pensé de votre duo ?

Avec Yvan, c’est encore un peu nouveau. On s’entend très bien, déjà en-dehors du terrain. Sur le terrain, il faut qu’on arrive à trouver encore plus d’automatismes pour que ça fonctionne bien. Je pense qu’on a deux profils assez complémentaires.

Quels objectifs vous êtes-vous fixés cette saison ?

J'ai 22 ans. Même si je ne suis plus tout jeune, j'ai encore une marge de progression. J'ai envie de continuer de progresser. J’ai évolué avec de très bons joueurs la saison dernière. Cette année, je vais essayer de passer un palier. J’espère encore monter en puissance avec l’expérience de l’année dernière.

Il y a eu des rumeurs sur une offre de Trabzonspor pour vous...

Moi, ce que je sais, c'est que suis très bien ici, je suis super heureux. Je serai là cette année. Je pense poursuivre ma progression encore longtemps ici.

Et que vise l'ASSE ?

Le coach ne nous a pas vraiment donné d'objectif. On a juste envie de faire la meilleure saison possible.