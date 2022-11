Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Dernier de Ligue 2 après quinze journées, Laurent Batlles vit un cauchemar avec Saint-Etienne. Lui qui espérait connaître dans le Forez la même réussite qu'à Troyes déchante pour le moment. Trop de bouleversements à l'intersaison, pas assez de moyens pour recruter, trop de lacunes dans l'équipe... Dans un podcast diffusé sur RMC, plusieurs entraîneurs de L2 ont compati avec leur collègue. Le coach de Sochaux, Olivier Guégan, est allé jusqu'à distiller quelques conseils à l'ancien milieu pour sortir les Verts de l'ornière...

« C’est dur parce qu’un club comme Saint-Étienne n’est pas programmé pour jouer le maintien ou sa survie en L2. C’est ça la difficulté, que ça soit l’environnement, les joueurs, personne n’était programmé pour ça. Après, ils ont des circonstances atténuantes avec les matchs à huis-clos, les points en moins. Il a fallu se mettre en route. On sait aussi que Saint-Étienne c’est un club particulier, surtout dans cette division. Partout où ils se déplacent, ils sont attendus. Maintenant, on sait que ça fait partie d’une saison, d’une carrière de vivre une saison comme ça et il faut aller à l’essentiel, être très soudés et solidaires les uns des autres. Il faut soutenir son coach car c’est important, et puis entamer une dynamique de résultats positifs pour enclencher quelque chose. »