ASSE : un concurrent au maintien dépose les armes face aux Verts 2023

Après quatre victoires consécutives face à des concurrents pour le maintien, l'ASSE a confirmé sa grande forme du moment en tenant en échec les Girondins, 2es de Ligue 2, à Bordeaux (1-1). Grâce à leur recrutement hivernal, les Verts ont quitté la dernière place pour remonter à la 13e place, à égalité de points (31) avec le Paris FC et Laval, à cinq longueurs de la zone rouge. Interrogé par RMC, le Lavallois Jordan Adéoti estime que l'équipe de Laurent Batlles ne sera bientôt plus concernée par la lutte pour le maintien.

"J'ai l'impression que ce ne sera plus un concurrent direct dans la course au maintien très longtemps s'ils continuent comme ça. Mais pour l'instant, c'est encore un concurrent direct, ils ont 31 points comme nous. Ils s'en sortent, il y a du contenu dans le jeu, il y a des résultats. On ne les sentait pas paniqués. J'ai souvent Dennis Appiah, qui est un très bon ami, au téléphone ou par message. On a vu qu'il a solidifié le côté droit de Saint-Étienne où c'était très compliqué depuis le début de la saison. Ils ont pris des joueurs très fiables cet hiver. Je pense que cela rejailli sur le reste de l'équipe, qui est aussi montée d'un cran."