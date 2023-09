ASSE : un condamné veut s’offrir un dernier baroud d’honneur contre Batlles

S’il a été dans la position du coach en sursis avant le déplacement à Caen, et qu’il s’est sauvé en alignant deux victoires consécutives, Laurent Batlles se retrouve dans la position inverse avant Troyes - ASSE. En effet, le coach des Verts, passé par le club aubois auparavant, s’apprête à mettre fin au passage de l’australien Patrick Kisnorbo en France.

Selon L’Est-Eclair, qu’il y ait victoire ou défaite pour l’ESTAC le sort de Patrick Kisnorbo « serait déjà scellé en interne ». Bien que condamné du fait de son bilan incroyablement faible (2 victoires en 32 matchs depuis son arrivée), l’ancien coach de Melbourne veut rester combatif avant cette rencontre :

« Sachez que je n’abandonnerai jamais. Jamais ! Je serai là pour accompagner ces jeunes-là. J’irai à la guerre avec eux. Je ne sais pas si la roue va tourner (…) On est dans une bonne direction pour obtenir à l’avenir des résultats probants. Si j’étais président, je laisserai la chance au coach Kisnorbo de poursuivre sa mission. Parce que nous sommes sur la même longueur d’ondes et savons quelle direction nous devons prendre. Il y a parfois des hauts et des bas pour atteindre l’objectif mais il faut garder le cap ».