ASSE : un coup d’éclat du FC Nantes redonne un immense espoir aux Verts en vue du maintien !

Sale temps pour l’ASSE. Plus inquiétant, cette mauvaise passe perdure et peut inquiéter de plus en plus les supporters des Verts. Ces derniers ont dû éteindre leur écran avant même le coup de sifflet final hier à la Meinau contre le RC Strasbourg tant la partie était déjà jouée (1-5).

Aujourd’hui, les fans de l’ASSE vont sans doute scruter les statistiques pour savoir qu’elles sont les chances de leur club de cœur de rester en L1 en fin de saison. Plus le temps passe, plus celles-ci sont forcément plus faibles étant donné que les Verts n’ont toujours aucun succès à leur actif... à l'instar du Stade Brestois.

Le FC Nantes avait terminé sur le podium !

L’Équipe rappelle que la dernière fois que deux clubs n'ont pas connu de succès à ce stade de la saison, ils ont été tous les deux relégués (le Gazelec et l'Estac en 2015-2016). Mais il est arrivé plusieurs fois qu'une équipe n'ayant pas connu la victoire lors des ses 13 premiers matches se maintienne sans trop trembler : le RC Lens en 1992-1993 (9e), le Red Star en 1968-1969 (15e)... et les Verts en 1988-1989 (14e) !

L’ASSE peut même caresser l'espoir totalement fou de finir sur le podium. Lors de la saison 1996-1997, le FC Nantes de Coco Suaudeau n'avait en effet gagné aucun de ses 10 premiers matches avant de terminer à la 3e place ! Il avait alors fallu aux Canaris une série de 30 matches sans défaite pour réaliser cet authentique exploit.

