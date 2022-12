ASSE : un député stéphanois prend la défense de Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Dino Cinieri, député de la 4e circonscription de la Loire, connaît bien l'ASSE. Pour y avoir connu les années André Laurent et en qualité, aujourd'hui, de supporter des Verts. Pour But! Sainté, il a tenu à donner son sentiment sur la situation actuelle des Verts.

"Avant toute chose, n'oublions pas que l'ASSE reste, au passé comme au présent, le premier vecteur de communication de notre ville. Et qu'économiquement, l'ASSE est également très importante, ne serait-ce que par tout ce qu'elle engendre au plan touristique avec les visites du stade Geoffroy-Guichard et du Musée des Verts. Ce club a une importance particulière dans mon coeur puisque j'y ai travaillé il y a des années quand je m'occupais, avec ma société, de la sécurité au stade Geoffroy-Guichard. Je reste convaincu, malgré ce qu'il se passe aujourd'hui avec le fin fond de la Ligue 2, que quelques résultats suffiraient à rallumer la flamme. Et que les supporters se remettraient à soutenir l'équipe.

"Je trouve les critiques à son encontre (Romeyer), et à celles de sa famille, totalement injustifiée et j'ai même envie de lui apporter tout mon soutien."

Oui, on voit et on sent la colère monter. C'est indéniable. Mais je trouve ça assez sévère au sujet de Roland Romeyer car je connais son amour pour le club et je me souviens de son aide financière déterminante il y a quelques années. Je trouve les critiques à son encontre, et à celles de sa famille, totalement injustifiée et j'ai même envie de lui apporter tout mon soutien. Si il dit qu'il veut vendre le club, c'est qu'il va le faire. Mais il ne veut pas le laisser à n'importe qui, ce que je comprends. Il faut que le futur patron ait les reins solides. Caïazzo et Romeyer ont annoncé qu'ils voulaient passer la main, pourquoi ne pas les croire ? Mais attention, pas à n'importe qui."