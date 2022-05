ASSE : un détracteur de plus pour Dupraz et son jeu dégueulasse !

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Proche de plusieurs joueurs stéphanois, notamment Ryad Boudebouz et Denis Bouanga, l'insider Mohamed Toubache-Ter a taclé Pascal Dupraz suite au « non match » de l'ASSE à Rennes (0-2), samedi. « J’aime voir une équipe défendre, j’aime voir une équipe défendre pour emmerder l’adversaire, faire déjouer l’adversaire. Mais y’a une différence entre défendre pour faire déjouer et défendre pour défendre sans plan de jeu. Juste dégueulasse !! », a posté l'ancien responsable de la communication du SCO Angers, sur Twitter.

J’aime voir une équipe défendre, j’aime voir une équipe défendre pour emmerder l’adversaire, faire déjouer l’adversaire.



Mais y’a une différence entre défendre pr faire déjouer & défendre pr défendre sans plan de jeu.



Juste dégueulasse !! #SRFCASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 30, 2022

