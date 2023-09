ASSE : un dirigeant de Caen siffle la fin de la polémique sur l’arbitrage

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Si Jean-Marc Furlan et Alexandre Mendy ont chargé sur l’arbitrage à l’issue de SM Caen – ASSE (1-2), le directeur sportif normand Olivier Pickeu a, de son côté, cherché à calmer le jeu sur France Bleu Normandie.

« Je me suis souvenu de mon comportement à l'encontre de l'arbitre Gaël Angoula et ce n'est pas l'image qui j'ai envie de renvoyer en tant que président du SMC », a glissé l’ancien dirigeant d’Angers, évoquant quand même « beaucoup de ressentiment » à l’égard du corps arbitral.

« On est déjà passé à autre chose »

Plutôt que de ruminer, Olivier Pickeu s’est contenté de saluer les arbitres et de tourner la page : « Il y a eu beaucoup de frustration, mais c'était une soirée spectaculaire avec plus de 20 000 personnes dans le stade et une ambiance incroyable encore une fois. Et puis une affiche, parce que recevoir Saint-Etienne, c'est toujours un événement. Alors évidemment il y a eu de la frustration parce que les situations arbitrales ne nous ont pas été favorables. Mais on est déjà passé à autre chose pour se concentrer sur le match de Grenoble qui va être un match également très important ». Fin de la polémique ?

