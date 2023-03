ASSE : un dirigeant de Niort quitte les Chamois, Hanouna fataliste

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

C'est un adversaire au plus mal que l'ASSE va affronter samedi en recevant Niort. La lanterne rouge de L1 sera privée de Boutobba, son meilleur buteur (10 buts), suspendu, comme le défenseur central Conté et le capitaine Charles Kaboré. Mais les déboires des Chamois ne se limitent pas au terrain.

Le président de l'Association-Centre de formation a quitté les Chamois

Des querelles avec la municipalité ont vu le jour et à cause d’un manque d’investissements, le club devrait perdre son centre de formation l’été prochain, ce qui a poussé Jean-Louis Epplin, le président de l’Association Chamois Niortais – Centre de formation a démissionner. Dans Ouest-France, le Directeur général du club Mikaël Hanouna, s'est montré fataliste... « C’est très compliqué pour Jean-Louis Epplin et tous les membres du conseil d’administration et du bureau, de continuer à exercer leurs fonctions dans un contexte où le club va certainement perdre le centre de formation. Leur marge de manoeuvre est plus que limitée. Sans les 200 000 € de la mairie, c’est impossible d’aller au bout de la saison. Le prendre en otage, je pense que ce n’est pas juste. Sa démission est entièrement logique. »