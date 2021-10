ASSE : un dirigeant des Verts monte au front pour Claude Puel avant le derby

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si Claude Puel commence à être contesté chez les supporters, le manager général de l'ASSE garde encore l'adhésion de ses supérieurs. Nommé président exécutif des Verts avec la mise en retrait de Roland Romeyer, Jean-François Soucasse a réaffirmé son soutien à Puel dans les colonnes du magazine Vestiaires.

« Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec lui. J’ai l’intime conviction qu’il est actuellement la personne idoine au poste d’entraîneur des Verts. Son projet représentait la meilleure alternative possible pour faire avancer le club. À savoir, faire jouer et progresser les jeunes dans le but d’aider l’AS Saint-Etienne à se constituer de nouveaux actifs. Le développement du joueur est sa principale philosophie, sa raison d’être. En cela on ne peut que se réjouir du travail qu’il accomplit », explique l'ancien dirigeant du Toulouse FC, nullement affecté par les mauvais résultats actuels.

« Il faut lui tirer un coup de chapeau »

Et Jean-François Soucasse va même plus loin jusqu'à encenser le travail du Castrais : « Il faut lui tirer un coup de chapeau. Je n’ai jamais rencontré un entraîneur qui incarne à ce point le projet de son club. On ne peut pas recruter ? Il fait avec et vous ne l’entendez pas se plaindre, ni en interne ni auprès des médias. Quand d’autres, au dernier jour du mercato, réclament des recrues et se positionnent contre leurs dirigeants, lui fait preuve d’une intégrité rare et louable, alors qu’il sait très bien qu’elle peut potentiellement se retourner contre lui (…) Partout où il est passé, Claude a placé l’institution au-dessus de ses ambitions personnelles. Cela ne date pas d’hier ».

Le président délégué l'assure : Claude Puel est tout sauf ingérable. « C'est très facile de travailler avec lui. C’est oui, c’est non, clair, net et précis. Il n’y a pas de faux semblant ni de non-dit ». Dans toute sa carrière, Claude Puel n'a été démis qu'une seule fois en cours de saison. C'était à Leicester City. Reste à savoir si les actionnaires de l'ASSE, supérieurs de Soucasse, garderont la même patience en cas de lourde défaite dans le derby face à l'OL dimanche ?