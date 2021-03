ASSE : un drame est désormais craint à Saint-Étienne

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’heure est grave à l’ASSE. Incapables de faire preuve de constance depuis le début de la saison, qui laissait pourtant augurer de belles réussites, les Verts devront charbonner jusqu’au bout pour assurer leur maintien dans l'élite.

Claude Puel est conscient du problème auquel il est confronté mais ne semble pas toujours savoir trouver les leviers à actionner pour infléchir cette inquiétante tendance. Si celle-ci reste en l’état, l’ASSE court tout droit vers la Ligue 2, chose impensable à Saint-Étienne à cause notamment de la crise économique actuelle.

« Étant donné la situation financière délicate dans laquelle se trouve l’AS Saint-Étienne, comme un grand nombre de clubs d’ailleurs, une relégation serait vécue comme un drame, a glissé Bernard Lions dans L’Équipe après la raclée devant l’AS Monaco (0-4). Il reste désormais huit journées pour l’éviter. » Avec un calendrier qui s'annonce piégeux jusqu’au bout...

🔴 (@ButASSE) L'ASSE souhaite prolonger : Gourna, Moueffek (offre reçue), Nordin (offre r.) et Yvan Neyou ! Debuchy et Hamouma n'ont aucune nouvelle des dirigeants. Pas de prolongation en vue pour : Green, KMP, Retsos, Modeste, Cissé, Karamoko, Llort, Porsan-Clémenté et Trauco. pic.twitter.com/rACj9JWdue