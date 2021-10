ASSE : un duo pressenti pour remplacer Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Hier, L'Equipe et Le Progrès ont annoncé que Claude Puel serait toujours sur le banc de l'ASSE vendredi contre Angers, et que ce match serait crucial pour lui. RMC, de son côté, croit savoir qu'il en est autrement et qu'une réunion de crise se tient actuellement chez les Verts.

RMC révèle que l'état major du club forézien devrait acter le renvoi de Puel et que pour le remplacer, une solution interne est envisagée avec un duo formé par Laurent Huard, actuel responsable de la formation, et de Razik Nedder, le coach de la réserve stéphanoise, vainqueur de la Coupe Gambardella avec les U19 il y a deux ans. A suivre donc...

🟢 Info RMC Sport : lanterne rouge de Ligue 1, privée de victoire depuis le début de la saison et corrigée à Strasbourg ce dimanche, l’AS Saint-Étienne devrait écarter Claude Puel dans les prochaines heures. — RMC Sport (@RMCsport) October 18, 2021