ASSE : un enfant du club et chouchou du vestiaire allume les dirigeants au sujet de Ruffier !

Le départ de Stéphane Ruffier a eu beau être acté depuis plus d’un mois, le sujet est toujours sur le coin de la table à l’ASSE. Désormais loin de Saint-Étienne, Makhtar Gueye (23 ans) est le dernier à avoir mis les pieds dedans. Transféré par les Verts à Ostende l’été dernier, l’attaquant formé (en partie) à l’ASSE plante but sur but en Belgique et ne comprend pas comment les dirigeants ont pu se défaire via un licenciement d’un gardien de la trempe du Basque.

« C'est un manque de respect du club »

« Dans le vestiaire stéphanois, ils m'aimaient tous. Quand j'avais un coup de moins bien, Rémy Cabella, qui est devenu comme un frère pour moi, m'emmenait au resto. S'il me manquait quelque chose, Loïs Diony se proposait d'aller faire des courses pour moi. Je pourrais aussi citer Wahbi Khazri ou Stéphane Ruffier, observe Gueye dans le journal belge Le Vif. Je trouve d'ailleurs dommage qu'un joueur comme Ruffier, après dix ans de bons et loyaux services, soit remercié pour faute grave comme ce fut le cas récemment. C'est un manque de respect du club envers un super mec et un grand gardien. Bref, à l'époque, moi, je n'avais pas de problème avec les Verts. Si j'ai fini par demander à quitter le club en fin de saison pour être prêté à Nancy, en Ligue 2, c'est surtout parce que suite au changement de coach et à l'arrivée de Ghislain Printant, j'avais l'impression d'avoir reculé dans la hiérarchie. »