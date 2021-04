ASSE : un énorme changement se préparerait en interne

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Actuellement à l'AS Saint-Etienne, quand on parle de changements, on pense tout de suite aux deux présidents ou à Claude Puel. Roland Romeyer et Bernard Caiazzo sont en effet dans le viseur des supporters pour une gestion jugée catastrophique ou pas ambitieuse. Quant à l'entraîneur, ses résultats médiocres depuis un an et demi ont fini par lasser des fans ayant de moins en moins foi en son projet jeunes. Mais dans L'Equipe du jour, le changement dont il est question est purement d'ordre graphique…

Un logo inchangé depuis 1993

Le quotidien consacre en effet un article à la problématique des changements de logo des clubs de football. A Bordeaux, à Nîmes, à Nantes ou plus récemment du côté de l'Inter Milan, ça s'est très mal passé, les supporters de football goûtant par nature très peu au changement. L'Equipe s'interroge sur les prochains clubs de Ligue 1 qui pourraient être amenés à dépoussiérer leur logo et le premier nom qui vient est celui de…

« L’AS Saint-Etienne n’a pas changé son logo depuis 1993. Montpellier n’a pas modifié le sien depuis 20 ans, le Stade Rennais depuis 17 ans. Le directeur de l’agence Leroy Tremblot (qui a réalisé les récents logos de Reims, Nantes et de la FFR), Dominique Jubert, est en contacts avec plusieurs clubs de Ligue 1. « Nous avons des échanges soutenus avec certains mais rien n’est encore acté. » Les paris sont ouverts. »