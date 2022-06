ASSE : un entraîneur heureux a une jolie pensée pour Dupraz

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Fans de football vous êtes, mais peut-être suivez-vous également l'actualité rugby. Et à ce sujet, il nous faut vous préciser qu'un club historique de l'ovale française, l'Aviron Bayonnais, a retrouve ce week-end le Top 14, un an après être descendu en Pro D2. Une joie pour tous les supporters du club basque, et ils sont nombreux, qui a poussé l'entraîneur, Yannick Bru, à s'exprimer sur ce yoyo d'émotions. Glissant au passe de jolis mots à l'encontre de l'ancien entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, qu'il connaît bien.

Propos retranscrits par le site de supporters des Verts, poteauxcarrés. "On était en conflit avec nous-mêmes depuis un an. On a donné un an de notre vie professionnelle pour réparer cette erreur. C'est une revanche collective. C'est un club à part par la passion qu'il véhicule. La fin de saison passée a été injuste pour nous(...)C'est un peu comme Saint-Etienne en Ligue 1. J'ai d'ailleurs une pensée pour Pascal Dupraz, qui vit la même chose que moi il y a un an. Aujourd'hui, on a raison sur tout. Il y a un an, on était nuls."

Pour résumer La descente ou la montée sont des verdicts sportifs auxquels sont confrontés tous les entraîneurs. Qu'ils agissent dans le football ou dans le rugby. Un homme heureux, qui rejoint le Top 14, a eu une pensée pour Pascal Dupraz, l'ex-entraîneur des Verts tombé en Ligue 2.

Benjamin Danet

Rédacteur