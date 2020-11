ASSE : Un ex banni de Puel a trouvé un bon avocat

La trêve internationale a fait du bien du côté de l'ASSE. Après le derby perdu à Lyon (1-2), la formation de Claude Puel, qui reste sur 6 défaites en L1, a renoué avec la victoire en disposant de Grenoble (3-2) en match amical. Pendant ce temps, du côté des internationaux, Denis Bouanga a regonflé son moral après son penalty raté du derby, en marquant un but et en délivrant une passe décisive avec le Gabon face à la Gambie.

Même s'il n'a pas marqué, il a été convaincant en sélection

Wahbi Khazri, lui, a retrouvé un peu de temps de jeu, l'espace de deux matches avec la Tunisie, face à la Tanzanie. Vainqueurs à l'aller (1-0), les Aigles de Carthage ont été tenus en échec au retour (1-1) mais Khazri, s'il a encore été averti, s'est montré remuant et dangereux avant de céder sa place à un quart d'heure de la fin. Sur son Twitter, le journaliste de France Football Nabil Djellit a salué sa prestation. « J'espère que le staff de l'OM a jeté un coup d'œil au match de Saif Khaoui, encore très intéressant et décisif tout comme celui de Saint-Etienne avec Khazri... Qui n'a rien à faire sur un banc de touche de L1 ». Sorti du placard par Claude Puel récemment, Khazri ne sera pas du prochain match des Verts à Brest samedi pour cause de suspension.