ASSE : un fin connaisseur de Dupraz confiant pour la mission maintien

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

S'il a été le premier choix des dirigeants stéphanois, Pascal Dupraz n'était pas celui des supporters verts. Ses derniers échecs comme entraîneur ont semé le doute dans l'esprit de ceux qui l'ont vu réussir à Evian-TG puis à Toulouse, dans une opération maintien homérique. Le Savoyard est-il l'homme de la situation pour l'ASSE, lanterne rouge de l'élite ? Pour Olivier Sorlin, qui l'a eu trois ans sous ses ordres à l'ETG (2012-15), Dupraz a toutes les qualités pour faire sortir les Foréziens de la zone rouge.

"C'est un meneur d'hommes donc vu ce qu'il se passe à Sainté, et vu la mission des 6 prochains mois, c'est le profil exact qu'il faut à cette équipe, a expliqué le natif de… Saint-Etienne à Poteaux Carrés. Le club est dans l'urgence ! Pascal va savoir remobiliser son groupe, le piquer aussi. Il est excellent dans les causeries. Il peut te mettre la chair de poule quand il parle, il te donne envie de te dépasser ! Bien sûr on ne sait jamais ce qu'il se passe à l'intérieur donc c'est difficile de parler mais Pascal va être proche de ses mecs, il va les titiller, les booster. Il est capable de trouver le mot juste pour motiver les troupes. Il va sûrement s'appuyer sur un noyau de joueurs pour faire passer son message et emmener tout le monde dans le même bateau."

#ASSE

Olivier Sorlin s'est confié à Poteaux Carrés au sujet de la nomination de @CoachDupraz https://t.co/K6viAjdOS3 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) December 15, 2021