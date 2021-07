ASSE - Mercato : un flop de Puel donne des déjà des regrets aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

8 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Tel est le bilan catastrophique d’Anthony Modeste à l’ASSE. Le 3ème meilleur buteur de Bundesliga en 2016-2017, n’a pourtant pas tardé à retrouver le chemin des filets depuis son retour en Allemagne.

Opposé à Duisbourg, l’attaquant français est l’unique buteur coté Cologne, dans un match qui s’est soldé sur le score de 1-1. De plus, selon le quotidien allemand General Anzeiger, le fils de Guy Modeste, également passé sous le maillot vert, s’est montré intéressant et « en bonne condition » en amical face au Bayern Munich.

De quoi donner déjà des regrets aux supporters stéphanois qui pour la plupart souhaiteraient un attaquant supplémentaire ? Affaire à suivre.

Here is the opening goal from @amodeste27 🤓



Great cross from Meiko Sponsel 💪 #effzeh pic.twitter.com/1mM7dwLtXk