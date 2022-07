ASSE : un futur à la présidence du club ? Alexandre Bompard répond !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si David Blitzer ne rachètera probablement pas l'ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont réaffirmé hier leur volonté « irrévocable » de vendre le club. Du côté des supporters des Verts, un nom agite régulièrement les fantasmes : celui d'Alexandre Bompard, fils de l'ancien président Alain Bompard et grand amoureux des Verts.

Samedi sur RTL, la question a justement été posé à l'actuel PDG du groupe Carrefour et sa réponse a été très claire : « Est-ce que la fonction de président de l'ASSE me plairait ? Non, la seule que j’occupe pour le moment, c’est celle de supporter passionné des Verts. Elle ne me donne pas que du bonheur en ce moment mais ma passion reste très fidèle. J’espère que des belles heures viendront demain. Je veux le croire, je conserve l’espérance ».

L'homme d'affaires de 49 ans a également tenu à rappeler dans son portrait combien il aimait le club : « Pour peindre mon portrait, je vais essayer de bien choisir mes couleurs. Du vert d’abord, celui de Saint-Etienne et de mon club de cœur, moi qui suis né à quelques centaines de mètres du stade Geoffroy-Guichard et y ai vécu mes plus belles émotions de supporter ».

Bompard veut rester supporter de l'ASSE Président du groupe Carrefour et stéphanois pur souche, Alexandre Bompard (49 ans) ne s'imagine pas président de l'ASSE dans un avenir proche. L'intéressé s'est exprimé sur RTL concernant son amour pour les Verts mais n'a pas voulu pousser plus loin.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life