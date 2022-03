ASSE : un Gasset bis en route pour sauver les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

Christian Sarramagna, interviewé par Poteaux Carrés, estime que l'ASSE devrait se maintenir en L1. « J’étais au stade contre Strasbourg et j'ai vu une belle rencontre entre deux belles équipes, a-t-il confié. J’ai été enthousiasmé par l’ambiance à Geoffroy-Guichard, cette passion qui revient petit à petit. Cet engouement est toujours très présent au sein du club, autour du club. C’est vraiment des moments très forts. Cette ferveur est un soutien formidable pour les joueurs, ça leur permettra de se sublimer jusqu’à la fin de saison et d’assurer bien sûr le maintien de l’AS Saint-Etienne en première division. C’est évidemment le souhait de nous tous. »

Sarramagna : « C’est un peu le même style »

Et à « Sarra » d'ajouter : « Des joueurs comme Ryad Boudebouz ou Romain Hamouma ont récemment rappelé que les joueurs ont souvent besoin de se sentir aimés pour performer. Pascal Dupraz, que je connais de longue date, leur donne cet amour, cette confiance bienveillante. Un autre entraîneur fonctionnait exactement de la même manière, c’est Jean-Louis Gasset. Je connais très bien Jean-Louis et je l’apprécie, on a joué ensemble à Montpellier. C’est un peu le même style d’entraîneur, très proche des joueurs, il apporte ce capital confiance dont ont besoin les joueurs pour s’exprimer au mieux sur le terrain. C’est nécessaire d’avoir cette approche, on ne gère pas tous les joueurs de la même manière. Avec certains il faut être un peu plus directif, avec d’autres il convient d’être un peu plus affectif. Pascal a cette qualité qui va forcément apporter un plus au niveau du groupe. »