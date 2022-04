ASSE : un glorieux ancien des Girondins lance le choc de mercredi prochain

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

L’ASSE va disputer un match ultra important dans une semaine contre les Girondins de Bordeaux. Les deux équipes sont dans la zone rouge du classement et donnent tout pour ne pas être relégué en Ligue 2 la saison prochaine. À l’approche du choc, une légende des Girondins lance le choc.

Invité sur France Bleu Gironde, Gernot Rohr a donné son avis sur l’importance du match de mercredi 20 avril : « Il fallait absolument confirmer. Contre Metz, ça a été fait. Donc, je pense que la tendance maintenant est redevenue positive et qu’en revanche, les deux clubs qui nous précèdent, c'est à dire Saint-Étienne et Clermont qui ont encaissé des grosses défaites, sont sur une tendance négative. Je crois qu'une victoire contre Saint-Étienne après pourrait nous permettre d'espérer encore plus. »

Adam Duarte

Rédacteur