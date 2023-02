ASSE : un glorieux ancien réclame de la patience pour Perrin et Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après une première partie de saison catastrophique l'ayant plongé à la dernière place de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a l'occasion de prendre ses distances avec la zone rouge ce week-end. Si elle bat Pau dans un Chaudron bien rempli, elle signera une quatrième victoire consécutive qui pourrait lui offrir jusqu'à sept points d'avance sur le premier relégable.

Pour cette affiche, La République des Pyrénées a contacté Jean-François Larios, qui a joué pour Pau dans son enfance avant de jouer à Saint-Etienne entre 1973 et 1982 (moins une saison à Bastia). Pour l'ancien milieu, pas de doute, il faut laisser du temps à Loïc Perrin et Laurent Batlles pour mettre en place leur projet : "J’ai un amour inconsidéré pour Saint-Étienne. Après la catastrophe de la saison dernière, je suis déjà content qu’ils se sortent de la zone rouge. J’espère que ce grand club ne mourra jamais. La Ligue 2 n’est pas une fatalité, il faut être patient et construire un projet solide sur deux-trois ans."