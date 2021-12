ASSE : un grand espoir et deux surprises alignés à Brest ?

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Claude Puel doit encore faire face à la malchance et à l'adversité à Brest. En plus de Romain Hamouma et Yvan Neyou forfaits, l’entraîneur de l’ASSE doit composer avec trois éléments suspendus : Etienne Green, Zaydou Youssouf et Timothée Kolodziejczak. Légèrement souffrant face au PSG, Aïmen Moueffek devrait être apte.

L'interrogation porte sur Arnaud Nordin, lui aussi malade dimanche et dans le groupe. Selon L’Équipe, seul le premier sera aligné au coup d’envoi, au côté de Ryad Boudebouz dans l’entrejeu. L’ailier des Verts, lui, devait débuter sur le banc au profit de Jean-Philippe Krasso. L’autre surprise pourrait venir de Mahdi Camara, de nouveau annoncé au poste de latéral droit en lieu et place d’Yvann Maçon, touché à la lèvre et sans doute encore perturbé par l’affaire Neymar.

Enfin, un grand espoir de l’ASSE pourrait enfin venir de Stefan Bajic. Catapulté dans les buts stéphanois ce soir, le portier de 19 ans n’a encore jamais gagné un match en professionnel : un nul et cinq défaites en L1, assortis de 15 buts encaissés, plus une élimination dès l’entrée des Verts en 32es de finale de la Coupe de France à Sochaux (0-1 en février dernier). L’heure de l’envol a sonné.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

BON BAISERS DE RUSSIE ! 🇷🇺

Vers un propriétaire russe à la tête de l'ASSE ?

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/MEkqk00fkh — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 30, 2021