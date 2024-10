ASSE : un grave dérapage anti-OL enfonce les Verts à Angers

L’ASSE n’avait pas forcément besoin de ça. Après la lourde défaite encaissée ce samedi à Angers (2-4), une polémique au sujet de chants homophobes est déplorée a posteriori par « Rouge Direct ». Le collectif dénonce un comportement inapproprié ce samedi dans les tribunes du stade Raymond Kopa, où les supporters de l’ASSE auraient ciblé leurs rivaux de l’OL lors de la défaite des Verts contre le SCO d’Angers (2-4).

« Ça nous met hors de nous, fustige le porte-parole Julien Pontès sur France Bleu. Le cas de Saint-Étienne est particulier parce que ça fait des années, plus de dix ans, que ces mêmes chants sont repris systématiquement, et qu'on est en lien avec le club. Il faut que l'ASSE porte plainte, que ce soit dans son stade ou à l'extérieur. Nos avocats vont porter plainte si ce match Angers-Saint-Étienne est encore disponible sur DAZN. Ils ont déjà retiré le replay pour le match PSG-Strasbourg, et s’ils sont vraiment contre l’homophobie comme ils le prétendent, ils devront faire de même. »

« Quand on entend des cris de singes, on ne se pose pas la question »

Ce même Pontès réclame des sanctions aussi sévères que celles imposées en cas de cris racistes :

« La question de l'efficacité ne se pose même pas. Quand on entend des cris de singes, on ne se pose pas la question, les matchs sont arrêtés à la demande même des joueurs. Quand on entend des chants homophobes, personne n'arrête le match, et les joueurs s'en fichent. »

« Le collectif Rouge Direct dénonce ce dimanche des chants homophobes entendus dans les tribunes stéphanoises lors de la rencontre entre le SCO d'Angers et l'ASSE. » https://t.co/OonRbFCKpm — Rouge Direct (@RougeDirect) October 27, 2024