ASSE : un gros coup dur au parfum lyonnais fait le bonheur de Puel à Lorient

L’ASSE saura vers 21h combien de points d’avance elle aura sur le FC Lorient avant leur confrontation dimanche au Moustoir (15h). En déplacement à Nîmes en match en retard de la 21e journée de L1 (19h), les Merlus en comptent actuellement sept sur les Verts.

Un bon résultat aux Costières réduirait ce débours mais l’affaire est mal partie puisque Jérémy Morel a confirmé le forfait de Jérémy Morel face aux Crocos. Blessé à la hanche dimanche contre le LOSC (1-4), le défenseur lorientais a rejoint à l'infirmerie trois autres défenseurs centraux (Thomas Fontaine, Tiago Ilori et Matthieu Saunier) !

Plus long que prévu pour Morel ?

« C'est un coup dur pour nous. On a besoin de joueurs exprimentés comme lui pour une rencontre importante comme celle-ci », a déjà soufflé Christophe Pélissier en conférence de presse. Le coach du FC Lorient ne croit pas si bien dire : Morel, titulaire 23 fois, est le Lorientais le plus utilisé (2 044 minutes) cette saison en L1. Et Mohamed Toubache-Ter annonce que son absence pourrait être plus longue que prévue ! Autant dire que sa présence dimanche contre l’ASSE semble se réduire comme peau de chagrin. Ce n’est sans doute pas Claude Puel qui devrait s’en plaindre.