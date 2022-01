ASSE : un groupe avec beaucoup de surprises pour le RC Lens !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Des trois joueurs annoncés touchés par le Covid, Timothée Kolodziejczak et Yvann Maçon sont bien là ! En revanche, pas de Bakary Sako ni d'Arnaud Nordin ni de Miguel Trauco. On assiste aussi à la première dans le groupe de Paul Bernardoni et Sada Thioub. Les jeunes Bakayoko, Ghezali et Mouton complètent l'effectif.

La compo probable : Bernardoni – Maçon, Nadé, Kolodziejczak, G.Silva – Camara, Gourna-Douath, Youssouf – Boudebouz (cap.), Krasso (ou Thioub), Aouchiche.

👥 Le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 de 21 joueurs convoqué pour #ASSERCL 👊 pic.twitter.com/UU16hkrX1j — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 14, 2022