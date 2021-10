ASSE : un groupe connu se paye Caiazzo et Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

So Foot a de nouveau justifié sa réputation de poil à gratter du football français en publiant une interview du groupe L'Entourloop, "la seule équipe de Saint-Etienne qui rayonne à travers le monde". Ses deux membres, Sir Johnny et King James, sont des fans de l'ASSE depuis très longtemps (ils ont connu l'épopée des années 60-70) et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas tendres avec Roland Romeyer et Bernard Caiazzo.

"Quand tu viens de Sainté, tu sais que c’est une ville qui transpire le foot depuis des dizaines d’années. Nous, on ne revendique pas forcément cela au sein du collectif, on ne court pas après cela. Aujourd’hui, on est soûlés de la manière dont l’ASSE est gérée, par les résultats du club, par le manque d’investissement et de stratégie, par le foot-business... Ça nous a un peu éloignés du club. Mais ce qui est sûr, c’est que même si le club descend en National, on sera toujours supporters ! J’ai l’exemple en tête de Strasbourg qui était descendu assez bas il y a quelques années et pour autant quand on voit l’élan populaire qu’il y a eu et qui est toujours là aujourd’hui, c’est beau !"

Entretien avec la seule équipe de Saint-Etienne qui rayonne à travers le monde. https://t.co/HBwDMj2wDW — SO FOOT (@sofoot) October 26, 2021