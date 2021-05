ASSE : un homme fort de Puel glisse un message à l'OM et au LOSC

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Le maintien est en vue pour l'ASSE après sa belle victoire à Montpellier hier. Les Verts comptent 42 points. « C'est vraiment un soulagement. On a tous chanté dans le vestiaire, même le staff », a confié Denis Bouanga, passeur décisif sur l'égalisation de Romain Hamouma à la Mosson.

Camara : « On ne va pas relâcher nos efforts»

Mahdi Camara, lui, soutient que les Verts vont mettre un point d'honneur à terminer la saison sur une bonne note. « On est très heureux d'avoir gagné à Montpellier, a confié le milieu de terrain à ASSE-TV. Ça fait du bien, on a 42 points. Mais la saison n'est pas finie. On ne va pas relâcher nos efforts. »

Et au Martégal d'ajouter, sur sa passe décisive pour Mathieu Debuchy à la Mosson : « Je suis très content, en plus c'est pour Mathieu qui est un exemple pour nous tous, et c'est sur le but du 2-1. Maintenant, on va essayer de continuer de prendre du plaisir. On ne lâchera pas. On a beaucoup appris de cette saison et on a envie de bien la finir. » Prochains adversaires des Verts, l'OM et le LOSC sont prévenus !