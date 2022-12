ASSE : un homme fort des Verts blessé à l’entraînement, le Mercato chamboulé ?

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Un ciel gris préoccupant vient assombrir la semaine de l’ASSE. Alors que celle-ci avait bien commencé, on a appris hier soir que l’opération Gaëtan Charbonnier s’était soudainement compliquée et que Laurent Batlles devait composer avec des absences contre Ajaccio (14h30). Comme le fait savoir Le Progrès, cinq joueurs sont d'ores et déjà absents pour cette rencontre amicale.

« Si les Verts retrouveront Cafaro, Moueffek, Pintor et Gauthier, aptes, ce ne sera pas le cas de Monconduit, en phase de reprise, ni Wadji, toujours malade, peut-on lire dans le quotidien régional. Etienne Green, touché au dos à l’entraînement et sur le flanc quelques jours, ne fera pas non plus le voyage tout comme Bakayoko et Palencia. Gabriel Silva est quant à lui écarté. »

S’ils perdurent dans le temps, les derniers pépins physiques de Green pourraient être une mauvaise nouvelle pour l’ASSE en vue du mercato, le gardien des Verts restant le joueur le mieux coté du club ligérien en vue du marché de janvier, où il ne devrait pas être retenu.