ASSE : un impair de Dupraz lui revient en pleine figure au plus mauvais moment

AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

La passe d’armes entre Pascal Dupraz et Pascal Gastien n’est pas passée inaperçue cette saison en Ligue 1. En février, l’entraîneur de l’ASSE avait ouvertement taclé son homologue auvergnat après une victoire arrachée contre Clermont (2-1). « Je suis content d'avoir montré à Pascal Gastien qu'un montagnard pouvait faire jouer son équipe. C'est un super garçon mais il n'est pas fair-play. Il est toujours en train de couiner, en permanence, c'est énervant », avait lâché Dupraz en conférence de presse d'après-match.

Resté silencieux un temps, le coach de Clermont lui a répondu et en a même remis une couche pas plus tard qu’hier. « Le projet du club s’inscrit dans la durée et il est beaucoup plus fort que cette seule saison. On a envie de poser les bases d’une certaine philosophie de jeu. Ah, mais je dois faire attention à ce que je dis et mettre des guillemets à “philosophie” parce que sinon Pascal Dupraz pourrait me contredire », a-t-il glissé avec ironie dans La Montagne.

C’est désormais au tour de son fils Johan de lui emboiter le pas dans L’Équipe : « Pour mon père, ça n'a pas été une année facile. Certains coaches ont craché sur lui. C'est une belle revanche. Je suis fier de lui. Il n'a jamais lâché et a gardé ses valeurs. On n'a jamais renié le jeu qui était le nôtre en Ligue 2 et cela nous a permis de nous maintenir. »

Pour résumer Pour avoir tancé son rival Pascal Gastien un peu plus tôt cette saison, l’entraîneur de l’ASSE doit aujourd’hui faire profil bas devant l’état des lieux : les Verts sont proches de la relégation quand Clermont est sauvé.

Bastien Aubert

Rédacteur