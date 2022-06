ASSE : un indéboulonnable quitte le staff des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Laurent Batlles est le nouvel entraîneur de l’ASSE depuis plusieurs semaines. L’ancien milieu de terrain prépare déjà la saison prochaine et commence à mettre en place son staff pour développer au mieux ses idées de jeu. Après Julie Sablé, c’est un autre “historique“ des Verts qui va quitter le staff de l’ASSE.

Le coordinateur sportif des Verts, Loic Perrin, a confirmé que Thierry Cotte (préparateur physique) allait changer de rôle la saison prochaine, après plus de dix ans passés dans le staff : « On a créé une cellule d’aide à la performance et Thierry va en prendre la direction. Il avait le profil idéal pour ce rôle. Cette cellule va concerner les pros et le centre de formation. »

Dans le staff des Verts, Thierry Cotte sera remplacé par Sebastien Sangnier.

Adam Duarte

Rédacteur

