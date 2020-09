ASSE : un jeune attaquant frappe à la porte de Puel

Blessé la saison dernière après avoir s'être mis en évidence lors de la campagne victorieuse en Gambardella en 2018-19, l'ailier Tyrone Tormin (19 ans) a effectué une très bonne préparation estivale avec la réserve de l'ASSE. « Il est en train de passer les étapes, estime son coach Razik Nedder. Il était en avance dans sa formation mais une pubalgie l'a freiné. A son retour, il avait fait de bonnes choses. Il était bien revenu dans le circuit avant le confinement. S'il continue à être performant dans la continuité, je suis persuadé que les opportunités vont s'ouvrir à lui. »

Tyrone Tormin sur le bon chemin

Tormin avait été très important dans la victoire en Coupe Gambardella. Utilisé au poste d'ailier gauche, le joueur, droitier, avait formé un quatuor d'attaque très prolifique avec Bilal Benkhedim, Charles Abi et Abdoulaye Sidibé. Après avoir battu Le Puy (2-0), Montpellier (3-2) et Bourg-Péronnas (3-1), l'équipe réserve de l'ASSE a terminé sa préparation le week-end dernier en dominant le Racing Besançon (1-0) à Chasse-sur-Rhône (Isère) grâce à un but de Sidibé. Un carton plein encourageant, surtout que Tormin vient de récidiver lors de la première journée de championnat dimanche à Clermont (3-2), où il a inscrit un but, tout comme Karim Cissé, arrivé cet été du SC Lyon, et Sidibé, lui aussi en forme.