ASSE : un jeune brille en réserve, il frappe à la porte de Dupraz

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Dans un match très important face à un concurrent direct pour la montée en N2, la réserve de l'ASSE s'est inclinée dimanche face à Bourgoin (1-3) malgré un but d'Edmilson Correia et la présence de 10 joueurs professionnels dans le onze de départ... L'ancien Vert Cyril Martin-Pichon, auteur d'un doublé, a été l'artisan n°1 du succès de l'équipe iséroise, coachée par Jérémy Clément.

5 buts pour Correia cette saison

A noter qu'Edmilson Correia (21 ans) a inscrit son 5e but de la saison en N3. De quoi attirer l'attention de Pascal Dupraz, alors qu'il n'a plus joué en équipe première depuis plus d'un an ?