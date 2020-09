ASSE : Un joueur a changé de statut chez les Verts, Puel le confirme

Après l'ouverture du score de Denis Bouanga sur penalty, c'est grâce à un second but signé Mahdi Camara que l'ASSE a fait le break samedi face à Strasbourg. Un but qui a récompensé le milieu de terrain (22 ans) pour son abattage, et qui lui a valu les félicitations de Claude Puel après la rencontre.

« Un joueur important de l'équipe »

« Il y a une complémentarité entre Yvan Neyou et Mahdi Camara, a estimé le Castrais. Ils ont de très gros points forts. Dans ce secteur de jeu, Youssouf va également revenir, le petit Gourna fait de belles choses malgré son jeune âge et il y a Aïmen Moueffek aussi, à qui on essaye de donner une polyvalence avec sa puissance. C’est intéressant. » Et à Puel d'en remettre une couche sur Camara... « Mahdi a beaucoup progressé, surtout techniquement. Il est capable de récupérer, de se projeter. Il donne de la verticalité. C'est un joueur important de l'équipe.» Un joueur qui était au fond du banc avant le départ de Ghislain Printant, il y a un peu moins d'un an, après avoir été prêté à Laval (National).