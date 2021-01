C'est le site EVECT qui publie ses stats. Critiqué pour son inefficacité depuis son arrivée à l'ASSE, Jean-Philippe Krasso, toujours muet sous le maillot vert, fait partie avec Ryad Boudebouz et Alpha Sissoko des joueurs les plus critiqués après la défaite des Verts hier à Strasbourg.

Mais ses stats sur cette rencontre plaident plutôt en sa faveur. L'ancien joueur d'Epinal a été le Vert à cadrer le plus de tirs (2), celui qui a gagné le plus de ballons au milieu (5), celui qui a réussi le plus de dribbles avec Aimen Moueffek (2) et le 4e joueur à avoir subi le plus de fautes (2). Sur le penalty raté par Boudebouz, c'est aussi lui qui avait lancé Moueffek en début de rencontre.