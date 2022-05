ASSE : un joueur de l'AJ Auxerre appuie là où ça fait mal

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Il y a trois semaines, Pascal Dupraz avait regretté que ses joueurs n'aient plus d'essence dans le réservoir. Ce qui n'est pas sans poser des questions quand on sait que l'ASSE, cette saison, n'a eu que le championnat et la Coupe de France à jouer... En conférence de presse hier, l'attaquant de l'AJA Gaëtan Charbonnier a confirmé que les Stéphanois avaient été dans le dur lors du dernier quart d'heure du barrage aller jeudi et que ça allait forcément compter lors du retour demain...

"On était mieux collectivement et individuellement en fin de match, a déclaré l'ancien buteur du Stade Brestois, qui a souvent bien réussi dans le Chaudron. On sentait qu'on était mieux qu'eux, qu'ils commençaient à baisser le pied. Après, on a ce supplément d'âme avec l'Abbé-Deschamps. On a désormais à cœur d'aller au Chaudron pour ramener la Ligue 1 à nos supporters. On va récupérer et on sera prêt dimanche." Les Verts ont intérêt à l'être également !

Pour résumer L'attaquant de l'AJ Auxerre Gaëtan Charbonnier a conscience que l'ASSE a du mal à terminer ses matches. Il en veut pour preuve le dernier quart d'heure du barrage aller jeudi, qui a vu les Icaunais égaliser à la 86e minute.

Raphaël Nouet

Rédacteur