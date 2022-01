ASSE : un joueur de l'OL souhaite aux Verts de se maintenir en L1

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Auteur d'un bon match, le jeune milieu de terrain de l'OL Maxence Caqueret a livré ses impressions en zone mixte après le derby. « On a besoin de points pour remonter au classement et c'est bien d'avoir gagné ce match, c'est qu'on va retenir car on est conscients de ne pas avoir fait une grosse prestation, a-t-il commenté. On sait qu'on peut mieux faire. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. Le niveau du match n'était peut-être pas à la hauteur d'un derby. »

Caqueret : « Ce serait bien que les Verts restent en L1 »

Et au milieu lyonnais d'ajouter, en réponse à une question sur le grand rival stéphanois... « Les Verts sont à la 20e place. C'est dur pour eux. Mais ce serait bien qu'ils restent en L1, pour le derby. On a envie d'en jouer d'autres. Ce sont toujours des matches que l'on attend, que l'on aime disputer. »

🎙 P. #Dupraz : « En 1ère mi-temps, on n'existe pas parce qu'on est crispés, le ballon ne sort pas des pieds, on fait tellement d'erreurs que ça nous pénalise, alors qu'en face c'est un petit Lyon, un lionceau. Je pensais qu'on était capables de faire mieux (…) »#OLASSE #ASSE pic.twitter.com/Gc5nC7bB6I — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 21, 2022