ASSE : un joueur estampillé OL envoie des signaux positifs pour le maintien

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C'est désormais la mode. Propre au rôle sans cesse grandissant des diffuseurs de la Ligue 1 qui recrutent d'anciens joueurs pour assurer les commentaires des rencontres. C'est ainsi le cas de Christophe Jallet, ancien défenseur de Lorient, du PSG et bien entendu de l'OL. Jallet, qui a assisté au match des Verts face au PSG, perdu dimanche dernier sur le score de 3-1, a donné son opinion sur l'état de santé actuel des joueurs de Puel.

Et de toute évidence, il ne s'inquiète pas trop pour le reste de la saison. Propos accordés au Progrès. "Je pense que l'ASSE est suffisamment armée pour se maintenir. On retrouve maintenant un bon mélange entre jeunesse et expérience, qui fait qu’il y a un peu plus de maturité dans le jeu. Tout cela allié à la fougue, ça donne une équipe qui ressemble à quelque chose. L’organisation a toujours été très bonne, ce qui change, c’est la confiance.

Ryad Boudebouz fait énormément de bien au milieu de terrain, dans la construction. Dimanche, il a encore été assez exceptionnel. Il y a également un Saint-Etienne avec ou sans Wahbi Khazri. En plus de ses buts, il est très influent dans le jeu. D’autres joueurs retrouvent la pleine possession de leurs moyens, comme Yvann Maçon qui a récupéré de son opération du genou. Il est solide dans les duels. C’est un joueur porté vers l’offensive. En fait, il y a plein de signaux positifs qui leur permettent d’espérer."