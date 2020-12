ASSE : un lieutenant de Claude Puel attend les supporters de pied ferme

Soldat le plus utilisé par Claude Puel à l'AS Saint-Etienne cette saison, Mahdi Camara s'est imposé sans faire de bruits comme un cadre des Verts. Apprécié du Castrais qui n'a pas hésité à l'aligner latéral droit lors du derby à Lyon, le milieu de terrain s'est confié à France Bleu Saint-Etienne Loire. L'occasion pour la sentinelle formée à L'Etrat de parler un peu de son rôle de l'ombre mais également de son amour pour le club.

« Je ne pense pas qu'il y ait une ville qui vive plue le foot que Sainté »

« Claude Puel me demande de mettre de l'impact, il sait que je suis un soldat. Il me demande de jouer avec mes qualités, de récupérer des ballons, de jouer et simple et d'aller au charbon. Yvan Neyou a une très grosse qualité de ressortie de balle et il va aussi au charbon, c'est très bien. On s'entend bien et on est complémentaire », a-t-il confié concernant son rôle sur le pré.

Avant de montrer son attachement au club : « Je ne pense pas qu'il y ait une ville qui vive plus le foot en France que Saint-Etienne donc c'est le meilleur endroit pour s'épanouir. Les supporters nous manquent énormément. On aura besoin d'eeux quand ils seront de retour et ils seront les plus heureux. On est dans l'obligation de leur donner des résultats et de mouiller le maillot pour eux ».