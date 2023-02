ASSE : un match dans le match attend Krasso à Bordeaux

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L'ASSE compte 7 points d'avance sur le premier relégable, Dijon, après avoir battu Pau (2-0) hier soir grâce à un but d'Ibrahima Wadji et à un penalty de Jean-Philippe Krasso. Comme le précise Poteaux Carrés, c'est le 5e but inscrit par l'Ivoirien sur penalty cette saison et un seul joueur fait encore mieux que lui dans cet exercice : Josh Maja, qui a transformé 6 penaltys avec Bordeaux. Maja, qui pointe à la 3e place des buteurs derrière Krasso et le Messin George Mikautadze, lui aussi buteur ce week-end...