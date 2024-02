ASSE : un mauvais présage pour les Verts avant Annecy ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Huit buts inscrits et aucun encaissé. Le bilan de l’ASSE sur ses deux derniers matches est plus que satisfaisant pour Olivier Dall’Oglio avant la réception d’Annecy ce samedi dans l’antre de Geoffroy-Guichard (15h). Pour cette rencontre très attendue, Antoine Valnet sera au sifflet. Et on ne peut pas dire qu’il ait l’habitude de réussir aux Verts.

Valnet ne réussit pas à l'ASSE

L’officiel de 34 ans a déjà officié deux fois dans le Chaudron cette saison avec deux défaites au programme. Juste après leur belle victoire contre Angers, les protégés de Laurent Batlles avaient chuté contre le Paris FC (0-1), avant de mordre la poussière cinq semaines plus tard sous la houlette de Laurent Huard face au Nîmes Olympique en Coupe de France (0-1).

