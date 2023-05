ASSE : un mélange de Rabiot et Aouar pousse chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Fraîchement signataire d'un premier contrat professionnel à l'ASSE, Mathis Amougou (milieu, 17 ans) est le nouveau crack annoncé du côté de l'Etrat. A l'occasion d'un podcast sur RMC Sports, Laurent Huard (responsable du centre de formation de Saint-Etienne) et Mamad (éducateur du club de Torcy d'où est originaire Amougou) ont dressé le profil du néo pro stéphanois. Présenté comme un « 8-10 » de talent, Mathis Amougou peut être comparé à deux joueurs portant (ou ayant porté) le maillot de l'équipe de France pour son ancien coach en région parisienne : « Toutes proportions gardées, c'est un mélange entre Aouar et Rabiot car c'est un joueur très sobre qui va perdre très peu de ballon qui va être très bon dans ses choix de jeu et ses choix de geste. Il est capable d'aller trouver des passes que les autres ne peuvent pas trouver ».

« Mathis est un bosseur »

Au niveau du caractère, Mamad le présente comme un leader de terrain : « Quand vous ne le connaissez pas, vous allez dire que c'est une personne très renfermée, qui ne parle pas beaucoup sur le terrain mais c'est un réel leader. Il va prendre la parole à des moments bien précis et vu qu'il ne parle pas souvent, les deux ou trois phrases qu'il va dire tu vas les écouter. Mathis à l'âge de dix onze ans ce n'était pas le crack, on avait des joueurs qu'on trouvait meilleurs. Par contre, Mathis avait du potentiel, ce n'était pas non plus un joueur banal. La différence c'est que Mathis est un bosseur qui voulait toujours être à son meilleur niveau ».

