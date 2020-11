ASSE : Un milieu est plébiscité pour jouer aux côtés d'Yvan Neyou

Alexandre, Saint-Laurent-du-Pape :

« Sans aucun doute, c'est Camara. C'est un vrai guerrier, qui gratte pas mal de ballons. Je le trouve très complémentaire avec Neyou. Le combo parfait entre un joueur à l'aise techniquement, capable de casser les lignes et un joueur qui est plus dans un registre défensif. Donc Camara dans un 4-4-2. Après, dans un système à trois milieux, j'aimerais voir ces deux joueurs accompagnés de Youssouf. Je suis persuadé qu'il va retrouver son niveau de la saison dernière. Avec l'enchaînement de matches, il devrait retrouver de meilleures sensations. »

Eddy, Farnay :

« Avec sa qualité technique et sa vision du jeu, Zaydou Youssouf me semble être le joueur le plus adapté, mais plus dans un milieu à trois aux côtés de Neyou et Camara. Mais c'est vrai qu'il a du mal à retrouver son niveau. Gourna pourrait aussi gagner sa place grâce à sa solidité et sa simplicité dans le jeu. »

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Après dix journées de championnat, une tendance se dégage très nettement pour que l'équipe évolue avec un duo composé de Neyou et Camara. L'ASSE semble beaucoup plus équilibrée dans son ensemble avec ces deux joueurs. Camara est un joueur qui possède un énorme abattage physique et qui ne rechigne pas à apporter de l'impact dans les duels. Youssouf n'arrive pas à retrouver le niveau qui était le sien avant son opération du genou. Il manque cruellement d'endurance et hésite à aller au contact, ce qui peut se comprendre après une si longue absence. »

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

« J'ai envie de dire Lucas Gourna-Douath. A Lyon, ça a bien fonctionné. Ce serait un grand pari tenté par Claude Puel. Mais ce n'est pas interdit. C'est un joueur talentueux, qui a un bon volume de jeu, avec déjà des qualités évidentes. À seulement 17 ans, il m'a fait forte impression au milieu dans le derby. C'est un jeune prodige, mais il faudra être indulgent avec lui. »

Christophe, Ruoms :

« Mahdi Camara, car sa présence permet à Neyou de plus se consacrer à la construction du jeu. Camara fait lui beaucoup d'efforts et récupère de nombreux ballons. Je trouve qu'ils sont complémentaires. C'est la meilleure solution au milieu pour l'équipe. »

Pascal, Chomérac :

« Il n'y a pas de débat : notre milieu doit être composé de Neyou et Camara. Camara, c'est le soldat de Puel. Youssouf a du mal à retrouver son niveau. Pour le bien de l'équipe, ce serait bien qu'il le retrouve assez rapidement, mais pour le moment il est encore juste. Gourna-Douath est encore trop jeune pour s'imposer comme un titulaire, même s'il est prometteur. En revanche, je verrais bien Moueffek jouer quelques matches. Il a beaucoup de qualités, ce serait bien de le voir à son vrai poste. »

Isaac, Marseille :

« Camara, incontestablement. Un milieu Neyou-Camara dans un 4-2-3-1, c'est ce qu'il y a de mieux. Les deux milieux de terrain m'ont agréablement surpris depuis le début de saison. Puel doit leur faire confiance. Avec Aouchiche en meneur de jeu, je trouve que ça peut marcher sur le long terme. C'est d'ailleurs ce qui avait été mis en place lors des trois premiers matches... Je ne vois pas une meileure solution, même si je souhaiterais voir Moueffek aligner d'entrée de jeu à son poste de formation, pour voir ce qu'il donne. »